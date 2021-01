Une saison mémorable

Patrick Mahomes est devenu rapidement le nouveau visage de la NFL. Tyreek Hill est souvent impliqué dans des jeux surréalistes. Il ne faudrait cependant pas oublier que, même s’il se retrouve souvent dans l’ombre de ses deux célèbres coéquipiers, Travis Kelce est tout autant un catalyseur derrière la spectaculaire attaque des Chiefs, lui qui connaît une saison phénoménale.

Mahomes s’est établi comme le joueur le plus spectaculaire de la ligue et, à titre de quart-arrière, ses responsabilités sont énormes. Si son receveur le plus craint est Hill en raison de sa vitesse ridicule, il n’en demeure pas moins que Kelce produit plus que jamais à un rythme déconcertant.

L’ailier rapproché de 31 ans domine chez les Chiefs avec 105 réceptions pour 1416 verges et 10 touchés. À sa position à travers la ligue, Kelce est loin devant cette saison et il s’est approprié le record pour le nombre de verges à sa position, que George Kittle avait établi en 2018.

Il est par ailleurs à 11 attrapés de battre un autre record, celui pour les réceptions par un ailier rapproché en une saison. La marque appartient à Zach Ertz, avec 116, aussi en 2018. Kelce est cependant le seul ailier rapproché de l’histoire avec deux saisons de plus de 100 réceptions.

Un rare exploit

Là où Kelce épate encore plus, c’est qu’il se retrouve au premier rang chez les receveurs pour les gains, tout juste devant DeAndre Hopkins (1372 verges). Les ailiers rapprochés ne rivalisent que très rarement avec les ailiers espacés dans cette catégorie.

Kelce aura d’ailleurs l’occasion de terminer l’année au premier rang, ce qui ne s’est jamais produit à sa position. Dans l’histoire, seulement deux ailiers rapprochés ont bouclé une saison au deuxième rang, soit Kellen Winslow père en 1980 (1290 verges) et Pete Retzlaff en 1965 (1190 verges).

Il faudra voir à quel point les Chiefs feront jouer leurs joueurs clés aujourd’hui avec l’avantage du terrain en séries déjà dans le sac, mais la saison de Kelce s’avère déjà historique, peu importe le dénouement du dernier match.

Une grande constance

Le plus grandiose pour les Chiefs et Kelce, c’est que c’est loin d’être l’affaire d’une saison. Au contraire, ses succès sont répétés.

Preuve de sa grande régularité, Kelce vient de devenir le seul ailier rapproché dans l’histoire à accumuler plus de 90 réceptions dans trois saisons de suite.

Il en est maintenant à 25 matchs en carrière avec 100 verges et plus. Seuls Tony Gonzalez (31) et Rob Gronkowski (29) le devancent à ce chapitre.

Bien plus qu’un athlète d’exception doté de mains fiables, Kelce est aussi un bloqueur qui n’a pas froid aux yeux et qui ne ménage aucun effort sur cette facette souvent oubliée de son jeu.

À la position où il évolue, Travis Kelce ne flirtera jamais avec le titre de joueur le plus utile. À bien des égards, il n’en est pas moins la définition incarnée.

5 points à surveiller

1. Les places en séries

Huit équipes s’amènent aujourd’hui avec la possibilité de confirmer leur place en séries avec une victoire, soit les Bears, Browns, Cardinals, Dolphins, Rams, Ravens, Titans et l’équipe de Washington. Quant aux Colts, Cowboys et Giants, ils ont besoin aussi de l’emporter, mais doivent en plus espérer des défaites d’autres équipes pour se qualifier.

2. Enfin, les Browns ?

Parmi les équipes qui se battent pour une place en séries, les Browns retiennent l’attention. Ils n’ont pas savouré de présence en séries depuis 2002. Cette disette de 18 ans est actuellement la plus longue dans la NFL. La semaine dernière, les Buccaneers ont confirmé leur place et ainsi mis fin à leur séquence de 13 saisons sans séries. Pour la première fois depuis 1999 (Rams et Seahawks), c’est donc dire que les deux équipes traversant les plus longues séquences sans séries pourraient y mettre fin la même saison.

3. Jefferson vise un record

Les Vikings n’ont plus rien à perdre ni à gagner, mais l’un de leurs jeunes joueurs sera en mission. C’est une énorme commande, mais le receveur Justin Jefferson (1267 verges) est à 207 verges de s’approprier le record pour une recrue. La marque de 1473 verges appartient depuis 1960 à Bill Groman, à l’époque avec les Oilers de Houston. Anquan Boldin (1377 verges avec les Cardinals en 2003) et Randy Moss (1313 verges avec les Vikings en 1998) sont ceux qui se sont le plus approchés du record.

4. Jeunes quarts en feu

Patrick Mahomes (38), Josh Allen (34) et Deshaun Watson (30) ont un point en commun. Ils ont chacun franchi le cap des 30 passes de touché cette saison, tous les trois étant âgés de 25 ans ou moins. Un autre jeunot, Justin Herbert, des Chargers, les suit à 28 passes de touché. Avec deux passes de touché face aux Chiefs, Herbert ferait en sorte que, pour la première fois de l’histoire, la NFL compterait quatre quarts-arrière de 25 ans ou moins qui revendiqueraient au moins 30 passes de touché.

5. Club des 1000

Si Lamar Jackson court pour 92 verges face aux Bengals, le pivot des Ravens deviendra le premier quart-arrière dans l’histoire à compter deux saisons d’au moins 1000 verges au sol. Toujours dans le club des 1000, Mike Evans (Buccaneers) n’a besoin que de 40 verges pour devenir le seul receveur dans l’histoire à avoir gagné au moins 1000 verges à ses sept premières saisons.