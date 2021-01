LAGRANGE, Gérard



À L'Ile Bizard, le 26 décembre 2020, à l'aube de ses 99 ans, est décédé Monsieur Gérard Lagrange, époux de feu Monique Giguère.Il laisse dans le deuil ses enfants Lise (feu Gaétan), Alain (Sylvie) et Josée (Daniel), ses petits-enfants Sylvain (Véronique), André (Chloé), Stéphanie (Maxime), Valérie (Simon), Mathieu (Alexandra) et Marie-Ève (Thibault), ses arrière-petits-enfants, ses soeurs Gertrude et Rollande, son frère Paul, ses beaux-frères, ses belles-soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 9 janvier 2021 de 10h à 13h, au complexe funéraire :En raison des circonstances actuelles, les funérailles seront célébrées dans l'intimité de la famille le samedi 9 janvier à 13h, en la chapelle du complexe. Une diffusion web simultanée sera accessible. Pour assister à la diffusion en direct, veuillez visiter le site web du complexe.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Benjamin Viger pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation du Centre d'hébergement Denis-Benjamin Viger serait apprécié en la mémoire de Gérard Lagrange.