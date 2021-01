«C’est probablement la meilleure organisation de la LNH» - Wayne Simmonds

Le nouveau venu des Maple Leafs de Toronto Wayne Simmonds a pu se familiariser une première fois avec son environnement de travail, lundi, et il ne regrette aucunement son choix d’avoir accepté une offre de l’équipe ontarienne.

Signataire d’un contrat d’un an et de 1,5 million $, le vétéran de 32 ans ne cachait pas son enthousiasme de côtoyer les Auston Matthews, Mitch Marner et John Tavares sur la glace. Même s’il devrait évoluer en compagnie de Jason Spezza et d’Alexander Barabanov au sein du quatrième trio, il croit pouvoir exceller dès le début de la saison.

«C’est probablement la meilleure organisation de la Ligue nationale et je suis fier d’en faire partie, a-t-il d’ailleurs mentionné aux médias. Au cours des 3-4 dernières années, je ne me suis jamais senti aussi bien. [...] En me regardant patiner grâce aux reflets de la baie vitrée, je parais bien dans un chandail bleu et blanc.»

La présence de Simmonds et de Joe Thornton ajoutera du poids à une formation déjà pourvue d’attaquants au gabarit important comme Matthews. D’ailleurs, les deux joueurs d’expérience récemment acquis par les Leafs ont souvent croisé le fer durant leur carrière et ils ont pu faire plus ample connaissance, ce qui ne devrait sûrement pas nuire à la chimie collective.

«Concernant la protection des coéquipiers, disons qu’évidemment, Joe peut s’en charger. Cependant, pour moi, il reste que l’aspect le plus important est mon jeu. Ayant joué à Los Angeles plus tôt et affronté Jumbo [quand il jouait chez les Sharks de San Jose], on ne se connaissait pas beaucoup à l’extérieur de la glace. En arrivant ici, nous avons eu quelques conversations. Présentement, nous sommes séparés par un seul banc dans le vestiaire», a souligné Simmonds par le biais de propos rapportés par le quotidien Toronto Sun.

«Je suis impatient de commencer avec les nouveaux gars. Je ne changerai pas trop mon jeu: travailler pour saisir les rondelles libres et laisser ces joueurs-là œuvrer devant le filet.»

Pas nerveux du tout

De son côté, Thornton ne semble pas trop envahi par la nervosité. À 41 ans, il a vu neiger et il sait ce qu’il aura à accomplir. Ses états d’âme ne constituent pas de bonnes nouvelles pour les rivaux canadiens des Leafs.

«Franchement, je n’ai pas de stress. Je joue habituellement sans nervosité, avec un sourire au visage, mais je reste affamé. C’est là que je suis à mon mieux, a-t-il déclaré. Maintenant, ce qui s’est passé auparavant ne compte pas pour moi. C’est une nouvelle saison, un contexte nouveau. Je souhaite amener de l’énergie chaque jour. Je suis excité et je joue sans crainte en appréciant le sport. C’est ce que je ferai comprendre aux autres gars. Il faut simplement savourer cela, car ça passe vite. Si vous travaillez, vous serez récompensés.»