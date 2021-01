Deux nouveaux boxeurs prometteurs chez Eye of the Tiger Management

L’entreprise de promotion Eye of the Tiger Management (EOTTM) a annoncé lundi l’arrivée de deux nouveaux pugilistes dans ses rangs, soit le Québécois Alexandre Gaumont et la Canadienne Bree Howling.

Originaire de Gatineau, Gaumont effectuera ses débuts professionnels au sein de l’organisation. Il est entraîné par son père, Marcelin Gaumont, au club de boxe BG Buckingham et accumule les victoires par K.-O. depuis le début de sa carrière amateur. Le poids moyen prône un style agressif que plusieurs comparent à celui de Gennadiy Golovkin.

«J’étais très content de recevoir l’appel [du directeur général] Antonin [Décarie] parce qu’on voulait signer avec EOTTM depuis le début. À 25 ans, je crois que c’est le temps parfait pour faire le saut chez les professionnels parce que je suis fort et prêt maintenant. Je suis conscient que je suis un boxeur avec une bonne force de frappe, mais je veux démontrer que je suis un boxeur complet. On va y aller un combat à la fois parce que jusqu’à maintenant ça marche et je veux faire en sorte que les gens se souviennent de mon nom», a mentionné par voie de communiqué Gaumont.

Une puissante cogneuse

Pour sa part, Howling (2-0-0) a amorcé sa carrière en muay thaï et «a su attirer l’attention de l’équipe d’Eye of the Tiger Management dès ses débuts en boxe professionnelle de par sa fougue, sa prestance, sa technique et son excellente force frappe». La protégée de Jared Velasquez s’entraîne avec Steve Claggett (29-6-2, 19 K.-O.).

«Je suis très excitée d’obtenir cette opportunité aussi tôt dans ma carrière. Je ne pouvais pas espérer mieux que de signer avec la meilleure équipe de promotion au Canada. Je sais que je suis une petite femme blonde de 118 lb et que je surprendrai les gens à l’aide de mon style de boxe agressif et en leur démontrant que j’ai du caractère dans le ring. Je veux ramener plusieurs titres mondiaux au Canada», a-t-elle dit.

«Je suis très confiant par rapport à ces deux nouvelles recrues. Je suis certain qu’ils ont le talent et le charisme pour faire vivre beaucoup d’émotions aux partisans de boxe pendant de nombreuses années», a ajouté Décarie.

EOTTM a récemment signé une nouvelle entente avec la chaîne sportive TVA Sports. Ce renouvellement de partenariat prévoit ainsi la diffusion, en direct, de trois galas de boxe d’EOTTM par année sur les ondes de TVA Sports, incluant au moins un au Centre Vidéotron de Québec. De plus, il permettra une complémentarité entre le service de webdiffusion Punching Grace et la télédiffusion à TVA Sports.