Devrais-je dénoncer ce couple?

Après avoir passé notre vie active en ville, mon mari et moi sommes revenus vivre dans la région de mon enfance pour notre retraite. Les choses ont changé, mais la nature y est toujours aussi apaisante. Depuis notre installation il y a deux ans, nous avons arpenté les chemins pour nous donner une idée du type de gens qui y vivent désormais.

En gros, ils sont plutôt sympathiques, à part un couple qui vit dans une maison éloignée de la route entourée de bâtiments délabrés où on fut accueillis par trois chiens pas rassurants. Après nous avoir signifié de repartir d’un geste brusque et rappelé ses chiens, l’homme est aussitôt rentré.

Par des gens du village, j’ai appris que le couple avait une bonne douzaine de chiens plus ou moins bien traités. Je suis sensible à la cause des animaux et je ne veux pas laisser faire ça. À qui devrais-je porter plainte ?

Anonyme

Normalement, c’est en appelant à la SPA Québec au 418-527-9104, qui redirigera votre appel dans votre région. Mais en ce qui concerne des animaux abandonnés dans un logement, il faut appeler le MAPAQ au 1-844-ANIMAUX ou au 1-800-463-5023.