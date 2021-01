DÉPIN, Diane



De Boisbriand, le 20 décembre 2020, à l'âge de 60 ans, est décédée madame Diane Dépin.Elle laisse dans le deuil son conjoint Jean-Claude, ses enfants Kevin (Ariane) et Kim (Simon), ses petits-enfants Jacob et Alice, ses frères et sa soeur Lorraine, Robert et Henri (Johanne), ses neveux et nièces, cousins et cousines, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 9 janvier 2021, de 9h à 12h, 14h à 17h et 19h à 21h ainsi que le dimanche 10 janvier 2021, de 12h à 15h au:418 BOUL. LABELLEROSEMÈRE, QC J7A3R8www.salonsfunerairesguay.com