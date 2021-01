Fiera Capital liquide deux firmes américaines

Fiera Capital entame l’année avec une cure minceur en vendant deux firmes qu’elle possède aux États-Unis pour 81 millions $.

Tout d’abord, l’entreprise financière montréalaise se débarrasse de la californienne Bel Air Investment Advisors à Hightower Advisors qui est un important conseiller en placement aux États-Unis. Elle se déleste ainsi de cette plateforme de gestion privée destinée aux particuliers très fortunés.

De plus, elle se départit de Wilkinson Global Asset Management (« WGAM »), un spécialiste des placements dans le domaine de la gestion privée de New York. C’est Wilkinson Global Capital Partners LLC qui deviendra le nouveau propriétaire, en vertu d’une option d'achat négociée en 2018.

«Après une analyse stratégique approfondie de nos opérations dans le domaine de la gestion privée aux États-Unis et à la lumière de l'évolution de notre modèle d'affaires en gestion privée, nous avons choisi de vendre Bel Air et WGAM, deux entreprises de haute qualité », a affirmé Jean-Guy Desjardins, président du conseil d'administration et chef de la direction de Fiera Capital, par communiqué, lundi.

L’entreprise québécoise estime qu’elle sera plus efficace à la suite de la vente de ces deux firmes américaines.

«Les transactions annoncées aujourd'hui nous permettront de mieux harmoniser nos plateformes régionales dans le domaine de la gestion privée et d'effectuer la transition vers un modèle intégré au niveau mondial», a précisé Jean-Philippe Lemay, président et chef de l'exploitation globale chez Fiera Capital.

Bel Air et WGAM ont engrangé des revenus combinés de 74,3 millions $ durant l’exercice 2020 qui s’est terminé le 30 septembre dernier. Ces deux entités avaient alors des actifs sous gestion d'environ 14,4 milliards $.

Malgré ces ventes, Fiera Capital continuera de gérer environ 2,1 milliards $ liés à ces deux firmes à titre de sous-conseiller.