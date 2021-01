La COVID-19 a gagné du terrain en Estrie pendant les Fêtes

La pandémie n'a pas pris de vacances en Estrie, la région ayant annoncé 124 infections de plus, lundi, tandis que le nombre d'hospitalisations atteint des records.

À 11 h lundi, 63 personnes étaient hospitalisées à cause de la COVID-19 au CIUSSS de l'Estrie-CHUS, dont 9 aux soins intensifs.

La santé publique a aussi dénombré quatre nouveaux décès survenus depuis le 29 décembre.

«Notre système est tiré à sa limite», a commenté le microbiologiste et infectiologiste à l’Hôpital général juif de Montréal, Dr Karl Weiss.

«On a beaucoup de nouveaux cas et les hospitalisations ont augmenté. Avec le retour des voyageurs et les risques potentiels de contamination, on est probablement dans cette dynamique pour au moins le mois de janvier et fort probablement le mois de février avant de voir une accalmie», a indiqué le Dr Weiss.

La vaccination se poursuit

La vaccination sera certainement un des facteurs qui permettra d’améliorer la situation.

En Estrie, la campagne de vaccination va bon train. Jusqu’à maintenant, 1438 doses ont été administrées à des travailleurs de la santé.

Le rythme pourrait d’ailleurs s’accélérer sous peu avec l’arrivée du vaccin de Moderna.

Les autorités de la santé de l’Estrie feront le point mercredi matin.