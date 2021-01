Labarbera, un héros obscur

Après le match, André Tourigny a évidemment donné crédit à ses joueurs pour la victoire ainsi qu’à... Jason Labarbera, l’entraîneur des gardiens de but de l’équipe.

Pourquoi ? Non, pas nécessairement pour son travail avec Devon Levi même si on se doute bien qu’il n’a pas un mot à dire là-dessus. Plutôt parce qu’Équipe Canada avait établi un plan de match clair afin de battre le talentueux gardien des Russes Yaroslav Askarov, 11e choix au total du dernier repêchage de la LNH.

Et ce plan de match, établi par Labarbera, a fonctionné puisqu’Askarov n’a pas été un facteur dans le match de lundi, paraissant même faible sur quelques buts du Canada.

« On n’a pas nécessairement vu une faiblesse dans son jeu, mais on a vu comment il fallait l’attaquer, a révélé Tourigny. On connaissait ses forces et ses faiblesses. On avait un plan de match pour les lancers de près et pour les lancers de loin, ainsi que quelques jeux autour du filet. Je dirais que nos trois premiers buts ont été exactement marqués de la façon qu’il fallait attaquer Askarov. Crédit à Jason et aux joueurs de l’avoir fait. De dire aux joueurs ce qu’on pense, c’est une chose, mais qu’ils l’appliquent, c’en est une autre. »

De l’autre côté, l’entraîneur russe Igor Larionov a mentionné ne jamais avoir eu l’intention de retirer son gardien no. 1.

« C’est notre gardien partant et on lui fait confiance. Il a joué du bon hockey pour nous. Ce genre de chose arrive. C’est de l’expérience à mettre en banque. Maintenant, on passe à autre chose », a-t-il commenté.

CRÉDIT AU CANADA

Donnant tout le crédit qu’il mérite au Canada pour la victoire de lundi, Larionov ne croit pas que c’est la meilleure version de son équipe qui s’est présentée face à la puissance canadienne.

« Le Canada était plus frais et déterminé que nous en début de rencontre », a-t-il analysé.

À ses yeux, le premier but canadien, celui d’Alex Newhook dès la première minute de jeu, a scié les jambes de son équipe qui n’a pas été en mesure de renverser la vapeur par la suite.

Enfin, presque. En fin de deuxième période, l’attaquant Mikhail Abramov a marqué en avantage numérique pour réduire l’écart du Canada à 4-1, mais une (autre) reprise vidéo a démontré qu’il y avait eu hors-jeu en entrée de territoire.

« Le but était bon et il aurait pu faire la différence, a ajouté l’entraîneur. On tirait de l’arrière 4-0 et on devait trouver un moyen de marquer. L’avantage numérique venait de nous donner quelques bonnes chances de marquer et quand on a finalement compté, ça été un soupir de soulagement pour nous et ça nous a donné espoir qu’on pouvait revenir dans le match. Par contre, on ne peut rien y faire. C’est ça la règle et on respecte la décision de l’arbitre. »