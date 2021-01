Laurence Latreille: «Une autre histoire» après «Fugueuse»

Avez-vous reconnu l’interprète de la malchanceuse Ariane de «Fugueuse» sous les traits de la jeune Manon/Anémone dans les «flashbacks» d’«Une autre histoire»? Aux dires de la comédienne derrière les deux personnages, Laurence Latreille, peu de téléspectateurs effectuent le rapprochement entre les deux rôles.

Laurence Latreille, qui a aussi formé un rigolo tandem avec Sam Breton dans des capsules web et les récentes publicités de Noël de McDonald’s (c’était elle qui conseillait gentiment à son copain de remballer son «blender»), vante le talent de la maquilleuse d’«Une autre histoire» pour expliquer le fait qu’on la reconnaît rarement comme la jeune Marina Orsini dans la série de Chantal Cadieux.

Sporadiques, essentiellement muets, mais cruciaux dans l’évolution de l’histoire d’Anémone, ces petits retours éclairs dans le passé impliquent aussi Ron (Vincent Graton), joué, à 20 ans, par Xavier Huard.

À l’instar d’Ariane qui succombait à une overdose dans «Fugueuse», la Manon que personnifie aujourd’hui Laurence Latreille est également victime d’un enchaînement d’événements qui la prennent au piège et influencent son destin. Coincée dans un milieu violent, auteure d’un «hold-up», Manon devenue Anémone a dû fuir sa famille et se rebâtir une vie ailleurs.

«Il faut la regarder avec beaucoup de respect, surtout si on prend en considération ce qu’elle est devenue, observe Laurence au sujet de son personnage. Je vois Manon comme quelqu’un de très de vulnérable. J’essaie de l’aborder avec la plus grande proximité possible.»

«Pour l’incarner, j’ai fait un peu de recherche sur la violence conjugale: comment ça arrive, comment on s’en sort, quels sont les traits psychologiques chez les victimes... Ç’a été très instinctif, comme jeu. Mais j’avoue que j’aurais aimé passer plus de temps sur le plateau et regarder Marina jouer.»

«Citoyen 2.0»

Étudiante au certificat en scénarisation cinématographique à l’UQÀM, Laurence Latreille attend actuellement des confirmations de tournages à venir pour la suite d’«Une autre histoire» et apparaît dans la troisième saison de «Clash», sur Crave. Elle travaille aussi à l’écriture de courts métrages.

L’un de ses premiers scénarios pourrait porter sur l’écoanxiété, un mal qui l’afflige depuis qu’elle est âgée d’une dizaine d’années, mais qui lui a quand même servi de moteur pour soumettre sa candidature comme ambassadrice de la nouvelle série documentaire «Citoyen 2.0», à Unis TV.

On l'entendra donc narrer les actions bienfaisantes et innovantes de gens de partout au Canada qui ont pris le taureau par les cornes pour œuvrer à rendre notre monde plus beau, juste et équitable.

«Citoyen 2.0» présentera, entre autres, une femme ayant implanté une garderie dans une maison de retraite à Calgary, des bénévoles d’une escouade antigaspillage alimentaire à Gatineau et des enseignantes qui apprennent le codage informatique aux enfants à Montréal.

«Ce sont des initiatives personnelles de groupes ou de personnes, et c’est profondément inspirant», signale Laurence.

«Une autre histoire», le lundi, à 20 h, à ICI Télé. «Citoyen 2.0» prendra l’antenne d’Unis TV mercredi, à 20 h.