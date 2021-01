Le Lac-à-la-Tortue comme terrain de jeu

Le Lac-à-la-Tortue a été pris d'assaut par les amateurs de plein air durant la période des Fêtes.

Brendon et Amiel, deux étudiants en pause et en chômage forcé, ont profité d'un moment de calme au pour s'adonner à la pêche sur glace. D’autres citoyens du secteur et des environs ont pratiqué la motoneige, le VTT, le ski, la marche, le paraski, le fatbike et... le patin.

L'attrait vient d'ailleurs de l'anneau de glace qui a été aménagé par des bénévoles, un sentier de 11km qui fait tout le tour du lac.

Martin Larouche et son ami, Roger Daneault, ont commencé à déneiger le sentier, davantage pour tester la pelle attachée à l'avant de leur VTT que pour se lancer dans un projet du temps des fêtes. L'engouement a cependant été instantané et les patineurs n’ont pas hésité à se lancer sur la surface glacée, ont relaté les deux comparses.

Tant que les conditions vont le permettre, les bénévoles seront au rendez-vous pour garder le sentier praticable.