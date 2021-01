Une visite au musée sur votre écran

Aller au musée en pyjama avec un bon chocolat chaud, pourquoi pas ? Dans le confort de votre salon, il est possible de visiter de nombreuses expositions virtuelles des grandes institutions muséales, dont plusieurs ont étoffé leur offre numérique depuis le premier confinement. Et puisque le virtuel abolit les frontières, pourquoi ne pas aller faire un tour au Musée du Louvre, à Paris, ou au Musée d’histoire naturelle de Londres ? Une chose est certaine : vous aurez de quoi vous occuper durant les quelques journées de congé qu’il reste. Voici nos suggestions.

Musée de la civilisation

Photo d’archives

Le musée a fait une captation virtuelle de plusieurs de ses expositions phares, comme La tête dans le nuage, Broue et Mon sosie a 2000 ans, accessible même si elle est démantelée depuis un moment déjà. Il est aussi possible de faire un détour par les expositions permanentes C’est notre histoire et Le temps des Québécois. Les expositions sont vraiment bien réalisées : on peut se déplacer facilement dans les salles à l’aide du curseur, et cliquer sur les artefacts pour en lire la description, à son propre rythme !

Musée d’histoire naturelle de Londres

Photo courtoisie

Le fascinant Musée d’histoire naturelle de Londres, dédié aux sciences de la vie et de la terre avec ses 70 millions de spécimens, propose de s’immerger au cœur de 14 expositions virtuelles qui représentent 4,5 milliards d’années d’histoire, dont une visite audioguidée de son mythique Hintze Hall, avec la voix de l’incomparable scientifique David Attenborough.

Musée POP de Trois-Rivières

Photo d’archives

On se déplace dans l’exposition Attache ta tuque ! Une virée décoiffante dans la culture québécoise, qui a gagné un prix d’excellence de la Société des musées du Québec, comme si on y était. Des artefacts en lien avec la culture québécoise, reliés à des thèmes comme la langue, la gastronomie, le hockey, les Premières Nations, les contes et légendes, l’ingéniosité, l’hiver et la musique sont mis en valeur. À visiter en famille !

Musée du Louvre

Photo AFP

Le contenu numérique est abondant sur le site du musée parisien. Outre un podcast et un conte de Noël, plusieurs de ses magnifiques salles sont accessibles en visite virtuelle, dont la Petite Galerie, la Galerie d’Apollon, le Louvre médiéval, qui permet de découvrir les vestiges du donjon de l'ancienne forteresse du Louvre, ainsi que les galeries qui exposent les antiquités égyptiennes. La chaîne YouTube du musée a été bonifiée au cours des derniers mois de nombreuses capsules qui permettent d’en apprendre davantage sur les expositions et qui nous amènent jusque dans ses ateliers.

Musée des beaux-arts du Québec

Photo d’archives

Le MNBAQ propose une expérience immersive dans l’exposition d’envergure 350 ans de pratiques artistiques au Québec, qui se déploie dans les salles du pavillon Gérard-Morrisset. Une série de balados raconte l’histoire de ces œuvres d’art ancien et moderne, des balbutiements du marché jusqu’au foisonnement des courants artistiques qui ont marqué le Québec.

Musée des beaux-arts de Montréal

Photo courtoisie

Jusqu’au 11 janvier, on peut découvrir les pavillons du musée gratuitement. Le MBAM ouvre les portes de cinq de ses expositions phares, dont celle consacrée à Riopelle, ainsi que l’exposition solo de Manuel Mathieu, intitulée Survivance. On peut également expérimenter des ateliers d’art-thérapie. L’exposition estivale Paris au temps du postimpressionnisme est aussi accessible.

Musée McCord

Photo d’archives

Le musée montréalais fait les choses différemment. Il propose des visites virtuelles sur la plateforme Zoom qui durent environ une heure. Il faut réserver sa place au coût de 5 $ et les places sont limitées. Au menu : les expositions Christian Dior, Premiers peuples et Serge Chapleau.