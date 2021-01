Leylah Annie Fernandez connaît son premier défi

La Québécoise Leylah Annie Fernandez disputera son premier affrontement de la nouvelle année face à l’Italienne Jasmine Paolini, dans le cadre du tournoi de tennis d’Abou Dhabi.

L’événement a dévoilé ses confrontations du premier tour, lundi.

Fernandez détient le 88e échelon mondial, tandis que sa rivale est installée au 96e rang au classement de la WTA.

Les deux joueuses ne se sont jamais affrontées depuis qu’elles évoluent sur le prestigieux circuit.

De son côté, la Canadienne Bianca Andreescu ne participera pas à cette compétition, qui est le premier tournoi disputé en 2021. La septième meilleure joueuse au monde n’a pas pris part à un match depuis l’automne 2019.

Le tournoi de tennis d’Abou Dhabi s’amorcera mercredi et se terminera une semaine plus tard.

Raonic et Pospisil se désistent

Par ailleurs, les Canadiens Milos Raonic et Vasek Pospisil ne participeront pas au premier tournoi de l’année dans l’ATP, soit le tournoi de tennis de Delray Beach.

La compétition qui se tiendra en Floride doit s’amorcer jeudi.

Raonic et Pospisil détiennent respectivement les 14e et 61e échelons sur l’échiquier mondial. Lors de la dernière saison, le second a été le lauréat du «retour de l’année» dans l’ATP. Il avait raté pratiquement toute la campagne 2019 en raison d’une blessure au dos. En 2020, il est revenu en force et il a fait un bond au classement de 89 places.