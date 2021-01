Ma prédiction pour l’année 2021

On ne sait pas de quoi l’année 2021 sera faite. Mais une chose est sûre et certaine : en 2021, les controverses stériles sur l’appropriation culturelle (ou sexuelle) ne manqueront pas.

Je vous fais tout de suite une prédiction : en 2021 comme en 2020, comme en 2019, il va y avoir des gens qui continueront de penser qu’il faut être gai pour jouer un gai ou une personne handicapée pour jouer une personne handicapée.

Les hommes aux hommes

On en a peu parlé, mais la fin de l’année 2020 a été marquée par une controverse autour du comédien Viggo Mortensen. L’ancien acteur du Seigneur des anneaux joue dans Falling, son premier film comme réalisateur, le rôle d’un personnage gai. Mais il n’est pas gai. Et ça, ça scandalise un certain lobby gai. Mais vous savez le plus drôle ? Dans son film, Mortensen dénonce l’homophobie. Il me semble que c’est ça le plus important, non ?

Heureusement, Mortensen a été assez intelligent pour répondre à ses critiques : « Je veux que mon film fonctionne et je veux que le personnage soit bon ». Et quand on lui a demandé si l’acteur qui joue le rôle de son conjoint est gai ou pas, voici ce qu’il a répondu : « Il ne me viendrait pas à l’idée de demander à un acteur en audition quelle est son orientation sexuelle. Pas plus que je ne tiens pour acquis que des acteurs qui s’identifient comme homosexuels ne veulent jouer que des personnages gais ». Autrement dit, l’important c’est ce qu’un comédien a dans le ventre et pas avec qui il couche.

L’année dernière, je vous avais parlé de cette controverse autour d’Anne Hathaway qui s’était excusée auprès des personnes à qui il manque des doigts d’avoir joué une sorcière à qui il manque des doigts. On lui reprochait d’avoir donné une image maléfique des personnes handicapées.

Mais on aurait aussi pu l’accuser de « cripping up » (des personnes valides jouant des handicapés à l’écran). Selon ce principe, certains auraient pu reprocher à Hathaway de voler la job d’une personne à qui il manque des doigts.

D’ailleurs, la militante franco-portugaise Marina Carlos, a mis au point le DisRep (Disability Representation), un test pour voir si les films et les séries télé sont validistes (le validisme c’est comme le racisme ou le sexisme, mais c’est la discrimination envers les personnes handicapées).

Pour qu’un film passe le test, il faut :

qu’il présente au moins un personnage handicapé ; que ce personnage soit joué par un acteur handicapé ; il ne faut pas que ce personnage soit un homme cisgenre, blanc et hétérosexuel ; il faut que l’histoire ne soit pas centrée autour de son handicap.

Donc My left foot, Intouchables, Rain Man, Elephant man, tous ces films sont à dénoncer, car des personnes en excellente forme physique ont joué des personnes handicapées et en plus, c’était des personnages qui n’étaient pas transgenre ou non binaires !!! (En passant, dans Fenêtre sur cour d’Alfred Hitchcock, James Stewart n’avait pas vraiment la jambe cassée...).

Épidémie de polémique ?

En 2020, on a peut-être trouvé un vaccin contre le coronavirus. Mais je ne suis pas sûre qu’en 2021, on trouve un vaccin contre le controversovirus.