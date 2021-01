Marilyn Castonguay: l’année d’Huguette Delisle

Avec son «oeil du tigre», Huguette Delisle a certainement été le personnage féminin qui a fait le plus réagir à la télévision québécoise en 2020. Pour son interprète, Marilyn Castonguay, l’impact fut néanmoins plutôt doux, même si elle sent bien que le penchant d’Huguette pour l’immoral a été un exutoire collectif pour le public.

«Une femme enceinte avec des gants de vaisselle qui tire du "gun" dans ces années-là, c’est quand même assez marquant, décortique Marilyn au téléphone. Je me suis souvent dit que je ne pourrais jamais jouer autre chose comme ça. C’est succulent. Plein de gens me disent qu’Huguette leur fait du bien, que la série est une thérapie pour eux. J’ai l’impression qu’elle aide à exulter beaucoup de choses. Juste de voir Huguette passer sa colère dans la criminalité, j’ai l’impression que ça représente un certain soulagement. Même si on ne veut voir personne tuer personne...(rires)»

Le personnage a beaucoup fait jaser pour son audace trempée d’humour, dans le contexte de 1974, année lors de laquelle se déroule la série. Carabine en main, Huguette, une mère de famille en apparence tout ce qu’il y a de plus inoffensive, réussit à en imposer aux criminels les plus endurcis, symbolisant une montée du féminisme et de la libération des femmes à l’époque où celles-ci commençaient tout juste à s’émanciper.

«Huguette va revenir en force dans la saison 2», en rajoute Marilyn, qui a extrêmement hâte de tourner la suite de «C’est comme ça que je t’aime», en principe à l’été 2021.

Apprendre à tirer

La menue, mais frondeuse Huguette a apporté à la comédienne qui l’incarne une nomination aux derniers Gémeaux dans la catégorie du Meilleur premier rôle féminin dans une série dramatique. Trophée qui lui a échappé aux mains de Florence Longpré, mais que plusieurs lui prédisaient tout de même. Marilyn ne s’en déçoit pas, heureuse pour sa collègue et admirative de son travail dans «M’entends-tu?».

Marilyn Castonguay a aussi vu passer les «memes» la mettant en vedette dans la peau d’Huguette sur le web, et bien des amis lui ont transmis blagues et photos rigolotes sur «C’est comme ça que je t’aime».

«Huguette avait quelque chose de complexe, mais d’étrangement facile à jouer pour moi. Il y a beaucoup de nuances dans cette femme-là, que j’ai réussi à saisir assez facilement. J’ai donc pu jouer avec liberté et aller un peu plus loin. Et j’avais le défi de la carabine en plus», explique Marilyn, qui a suivi une formation pour savoir comment manier l’arme.

«La première fois que j’ai tiré, j’avais tellement peur! Si on s’était trompés et qu’il y avait eu de vraies balles dans le fusil? Je ne m’en serais jamais remise! (rires) Mais c’était ultra sécuritaire. Tout était vérifié trois fois plutôt qu’une.»

Accalmie

Ceci dit, chez elle, confinée comme le reste de la planète, Marilyn Castonguay n’a pas vécu de réel raz-de-marée signé Huguette. Absente des réseaux sociaux, elle a peut-être ainsi reçu moins d’échos que d’autres de ses collègues.

Pas de secousse sismique au niveau des propositions professionnelles non plus. Alors que certains comédiens voient leur carrière exploser suite à une prestation acclamée, Marilyn Castonguay, elle, ne dénote aucun «avant» et «après» Huguette.

«J’avais aussi vécu ça après (le film) "L’affaire Dumont". Quand c’est trop marquant, on dirait que ça crée l’effet inverse. Il y a une accalmie au lieu d’une folie. Les gens s’imaginent qu’on est trop occupé, alors ils n’osent pas nous approcher. Il y a une baisse de demandes. Je ne manque vraiment pas de travail, mais le téléphone ne sonne pas sans arrêt.»

«C’est comme ça que je t’aime» peut toujours être regardée sur ICI Tou.tv. Marilyn Castonguay joue aussi dans l’émission jeunesse «Alix et les merveilleux», à ICI Télé.