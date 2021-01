Max Domi lance une flèche au CH

Après son premier entraînement officiel avec les Blue Jackets de Columbus, Max Domi s'est permis de lancer une petite flèche au Canadien de Montréal.

«Je n'ai jamais fait partie d'un vestiaire comme celui-ci», a déclaré le fougueux attaquant, échangé par le CH en octobre dernier contre Josh Anderson.

Domi a aussi ajouté qu'il respectait beaucoup ce que les vétérans ont bâti à Columbus au cours des dernières saisons.

Le 24 octobre dernier, peu de temps après la fameuse transaction, le joueur de 25 ans avait indiqué au réseau Sportsnet que les deux saisons à Montréal avaient été un beau chapitre de sa vie, mais que le prochain était tout aussi excitant.

«Je rejoins une formation qui est prête à gagner, avait-il mentionné. C’est toute une équipe de hockey. Je sais à quel point c’est difficile de jouer contre les Blue Jackets: le club a un bon entraineur et beaucoup de profondeur. Je vais à un endroit où je suis désiré et où un rôle important m’attend, alors j’ai hâte de relever le défi et je suis impatient d’arriver à Columbus.»

En 2020-2021, le natif de Winnipeg enfilera son troisième chandail dans la Ligue nationale.

Après une saison de 72 points en 2018-2019 avec le Tricolore, Domi a connu une baisse de régime avec 44 points la saison dernière.