Récompenser les idiots

« Bonjour, suis-je au gouvernement ?

– Oui, madame !

– Puis-je vous poser des questions au sujet du système de santé ?

– Certainement, on est là pour ça !

– Les hôpitaux effectuent-ils encore des opérations ?

– Bien sûr, voyons !

– Si je suis malade et que j’ai besoin de me faire enlever une tumeur ou de me faire poser une nouvelle hanche, je peux me faire opérer ?

– Sans aucun problème. Sauf s’il y a trop de cas de COVID, auquel cas on devra malheureusement reporter votre opération.

– Pourquoi ?

– Parce qu’on traite les gens souffrant de la COVID en priorité.

– Même si je suis une citoyenne responsable qui a toujours respecté les consignes sanitaires ?

– Même si vous êtes une citoyenne responsable qui a toujours respecté les consignes sanitaires.

– Et même si le gars qui vient tout juste d’arriver à l’hôpital est un tapon qui ne portait jamais de masque, se foutait du gouvernement et organisait des partys illégaux dans son sous-sol ?

– Même si le gars qui vient tout juste d’arriver à l’hôpital est un tapon qui ne portait jamais de masque, se foutait du gouvernement et organisait des partys illégaux dans son sous-sol.

– Il va passer avant moi ?

– Oui.

– Et ma chirurgie devra attendre ?

– Oui, elle devra attendre.

– Donc, si je comprends bien, vaut mieux être un crétin qui attrape la COVID par sa faute qu’une citoyenne exemplaire qui a eu le malheur de se casser une hanche ?

– Malheureusement, oui.

– Parce que j’ai été responsable, je vais passer en deuxième, et parce qu’il s’est comporté en imbécile, il va passer avant moi, c’est ça ?

– C’est en plein ça.

– Et je devrai payer pour ses soins ?

– Comme tous les contribuables.

– Même s’il passe avant moi parce que c’est un épais ?

– Même s’il passe avant vous parce que c’est un épais.

– O.K. Autre question : si ma fille de 10 ans me donne la COVID, et que je dois me confiner pendant deux semaines, serai-je indemnisée par le gouvernement ?

– Ça dépend. Allez-vous manquer une journée de travail ?

– Non.

– Alors vous ne serez malheureusement pas indemnisée.

– Mais si je revenais de faire le party dans le Sud avec mes amis et que je devais manquer des journées de travail parce que je dois me confiner pendant deux semaines, là, je serais indemnisée ?

– Tout à fait.

– Donc, vous préférez indemniser un idiot qui n’a pas respecté les consignes plutôt qu’une citoyenne responsable qui écoute le gouvernement ?

– Si l’idiot doit manquer des journées de travail, oui.

– Même si c’est sa propre idiotie qui l’amène à devoir s’absenter de son travail ?

– Même si c’est sa propre idiotie qui l’amène à devoir s’absenter de son travail.

– Parfait. Dernière question...

– Désolé, madame, mais il y a un tata qui attend sur l’autre ligne, et la consigne XV5-2412 nous oblige à répondre aux questions des tatas avant de répondre aux questions des citoyens intelligents. Si vous voulez qu’on réponde à toutes vos questions, rappelez-nous et dites que la COVID a été créée en laboratoire par Bill Gates... »