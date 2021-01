Record pour la Guignolée des médias malgré la pandémie de COVID-19

Malgré la pandémie de COVID-19, la Guignolée des médias a récolté une somme record lors de sa dernière campagne en dépassant la barre des 4 millions $.

Elle fracasse ainsi le sommet de 3,6 millions $ atteint en 2019.

«Un tel montant est inespéré dans des circonstances ayant empêché la tenue de sa traditionnelle collecte de rue», a affirmé la Guignolée des médias par communiqué, lundi matin.

Il faut dire que la 20e édition de cette collecte s’est faite exceptionnellement en deux parties cette année. En raison de l’apparition de la pandémie, une première collecte d'urgence avait permis d’amasser 1,2 million $ au printemps dernier.

«Ce résultat témoigne des efforts exceptionnels déployés par l'ensemble des médias pour compenser le report de l'événement extérieur à 2021. Ils se sont mobilisés avec une énergie hors du commun afin de susciter des dons au bénéfice de plus d'une centaine d'organismes de partout au Québec», a-t-elle ajouté.

En plus de remercier ses nombreux porte-paroles, l’organisme a souligné l’appui de Desjardins, qui a permis de récolter 500 000 $, ainsi que de Jean Coutu, Maxi et Provigo et Via Capitale.

Appuyée par une centaine de médias de la province, la Guignolée des médias a amassé plus de 49 millions $ et des milliers de kilos de denrées pour plus de 100 organismes et de comptoirs d'aide alimentaire depuis sa création en 2001.