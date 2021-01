Shea Weber est très optimiste

Le capitaine du Canadien de Montréal, Shea Weber, a livré ses premières impressions à propos de l’équipe actuelle, à la suite de la première séance d’entraînement du Tricolore, lundi à Brossard.

Weber s’est dit optimiste, indiquant que les performances du Canadien lors des éliminatoires 2020 étaient de bon augure et qu’elles avaient contribué à convaincre les joueurs de se joindre à la formation.

«Tout le monde est excité, a lancé Weber au cours d’une vidéoconférence. J’ai parlé aux nouveaux joueurs et ils sont excités, ils ont vu ce qu’on avait à offrir dans la bulle et à quel point nous étions près [du but]. Tout le monde est super heureux de voir qu’on a fait des changements pour aider l’équipe et aller dans la bonne direction.»

Les acquisitions du directeur général Marc Bergevin ont notamment ajouté du poids à la brigade défensive, ce qui a permis de cocher une case dans les besoins du Canadien.

«C’est un point que Marc voulait régler, a confirmé Weber. Particulièrement en ajoutant du poids en défensive. Nous sommes plus gros, mais ces joueurs peuvent quand même bien bouger.»

Il a notamment commenté ce qu’il a observé jusqu’ici chez son jeune coéquipier Alexander Romanov, qui devrait effectuer cette année ses débuts dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Le Russe a commencé à s’entraîner avec l’équipe durant les séries.

«Il a bien paru. Nous l’avons vu dans la bulle déjà. C’est encore tôt, mais nous avons vu ce qu’il peut apporter sur la glace. Il a toujours un sourire au visage et il apporte de l’énergie.»

Price va partager

Carey Price est lui aussi content de reprendre l’action et il tentera de maximiser au maximum chaque séance d’entraînement pour être prêt en vue de la première rencontre de la campagne. Rappelons qu’il n’y aura pas de matchs préparatoires cette saison.

«C’est un défi sans aucun doute. [Mais] on l’a fait dans la bulle, a rappelé Price. Tout le monde est dans le même bateau, donc il faudra simplement s’adapter et trouver un moyen d’être à l’aise avant le premier match. On aura beaucoup de tirs, sans aucun doute, pendant l’entraînement, alors nous serons prêts.»

Il a d’ailleurs commenté l’arrivée du gardien Jake Allen, qui devrait permettre à l’entraîneur-chef Claude Julien de diminuer la charge de travail de son gardien numéro 1 en vue des séries éliminatoires.

«C’est vraiment la tendance, [surtout] avec l’horaire que nous avons cette année. Je n’ai aucun doute que plusieurs équipes le feront. Je n’ai jamais été quelqu’un qui souhaitait partager le filet, mais ça semble une formule gagnante.»