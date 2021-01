Trois-Rivières lance une campagne de séduction

La ville de Trois-Rivières profite de la pandémie pour tenter d'attirer de nouveaux résidants provenant de grands centres comme Montréal et Québec en lançant une campagne de séduction.

Un message de 30 secondes a commencé à être diffusé sur le réseau TVA, notamment.

Le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, explique que l'approche est davantage émotive et intimiste. Une voix féminine hors champs annonce : «Bye bye 2020. Tu m'as changée. Tu m'as donné du temps pour penser à moi. Je veux une grande maison».

Trois-Rivières fait valoir ses attributs comme la qualité de vie, l'absence de bouchons de circulation, le bas prix des maisons et un environnement favorisant le télétravail.

«Ce de quoi on parle c'est de proximité entre le côté urbain et le côté rural, la forêt et la nature. Aussi, le temps qu'on peut avoir à Trois-Rivières qui a une valeur certaine, c'est-à-dire le temps de déplacement», a expliqué le maire.

La ville cible les jeunes couples de 25 à 35 ans. Le but est d'abord d'attirer de la relève. Malgré la pandémie la ville de Trois-Rivières reste en pénurie de main-d'œuvre avec 300 postes de toutes natures ne pouvant être pourvus en entreprise.

Le constructeur d'habitations Paul Dargis note que le phénomène de migration vers Trois-Rivières existe déjà et s'est accéléré depuis le début de la pandémie. «J'ai des gens à qui je vais construire une maison en 2021 qui viennent de Québec, qui travaillent au siège social de Desjardins à Lévis. Ils viennent s'installer ici à Trois-Rivières et vont travailler à partir du bureau dans la maison», a indiqué Paul Dargis.