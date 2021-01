NADEAU, Fleurette



De Mascouche, le 21 décembre 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Fleurette Nadeau, épouse de feu Adrien Archambault.Elle laisse dans le deuil ses tendres enfants Ginette (Michel), Diane (Ronald), Pierre (Manon), Sylvie et Jean, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, une cérémonie en l'honneur de madame Nadeau aura lieu en une date ultérieure.www.salonsfunerairesguay.com