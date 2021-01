MELOCHE, Germaine

(née Desgens)



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Germaine Meloche décédée à Montréal, à l'âge de 97 ans, le 30 décembre 2020. Elle était l'épouse de feu Yvon Meloche.Elle laisse dans le deuil ses trois enfants Ginette (Jocelyne), Daniel (George) et Pierre (Danielle), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Dû aux circonstances actuelles (COVID-19), une cérémonie se tiendra à une date ultérieure.Un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.