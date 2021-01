GAUTHIER, Francine

(née Larochelle)



De Fabreville, Laval, le 28 décembre 2020, à l'âge de 72 ans, est décédée Mme Francine Larochelle, épouse de M. Réal Gauthier.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles, Josée (Sylvain) et Annick (Christian) ainsi que ses petits-enfants, Joanie (Zacharie), Charline et Alexis, ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 10 janvier de 13h à 16h au:FABREVILLE, LAVAL 450-473-5934Une liturgie sera célébrée, dans l'intimité de la famille, ce même dimanche à 16h au salon.Votre présence en salon doit se faire dans le respect de la Santé publique du Québec en regard à la distanciation physique, du lavage des mains, du port du masque obligatoire et d'un maximum de 25 personnes dans le salon.