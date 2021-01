CHAMPOUX Jacques



À Saint-Eustache, le 1 janvier 2021, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Jacques Champoux.Il laisse dans le deuil ses enfants, ses petits-enfants ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera le mercredi 6 janvier dès 14h aux:SAINT-EUSTACHE450 473-5934Un hommage lui sera rendu à 17h, en la chapelle du complexe.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la Santé Publique du Québec en regard à la distanciation physique de 2 mètres et du port du masque ou du couvre-visage obligatoire. De plus une limite de 25 personnes présentes dans la salle au même moment est requise.