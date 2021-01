Aéroports: les raisons de la colère

C’est un 31 décembre vers 17 h que le gouvernement Trudeau a finalement dévoilé son plan pour prévenir les cas de COVID-19 qui découleront de sa propre décision de permettre les vacances dans des tout-inclus dans le sud durant les Fêtes.

Après avoir étudié la question pendant des semaines, le fédéral imposera, à partir du 7 janvier seulement, une obligation pour les voyageurs de passer un test de dépistage avant leur vol de retour. Plutôt que de prendre ses responsabilités en accueillant les voyageurs avec des tests rapides et des suivis serrés sur la quarantaine, le fédéral a choisi de remettre à plus tard et de pelleter dans la cour de pays étrangers et du gouvernement du Québec, les conséquences de sa négligence.

Impacts graves sur le système de santé

Rappelons que le nombre d’infections recensées au Québec atteint des records et nos hôpitaux sont à quelques jours de déborder.

Les conséquences d’un hôpital qui déborde sont graves : le personnel soignant devra choisir entre la vie d’un patient ou d’un autre, un peu comme on l’a vu en Italie durant la première vague. Ce même personnel soignant est à bout et a besoin d’oxygène. Les Québécois sont psychologiquement à bout, notamment parce qu’on leur a demandé, pour freiner la pandémie, de demeurer isolés durant les Fêtes.

Et voilà que, alors qu’il est très clair que plusieurs vacanciers n’ont pas respecté les règles de distanciation sociale durant leur séjour, la quasi-totalité d’entre eux rentrera d’ici au 7 janvier sans aucun test ni suivi sur leur quarantaine, alors qu’il s’agit d’un segment de la population qui a déjà démontré qu’il faisait peu de cas des recommandations de la santé publique.

Cette grossière incompétence n’est pas sans nous rappeler que, durant la première vague, malgré les demandes répétées du gouvernement québécois de resserrer drastiquement les contrôles et alors que plusieurs pays avaient déjà fermé leurs frontières, le gouvernement fédéral s’est entêté pendant plus d’une semaine à accueillir les voyageurs du monde entier à l’aéroport Pierre-Elliott Trudeau, sans aucun contrôle ni quarantaine obligatoire. Le Québec ne comptait à ce moment-là que 43 cas confirmés d’infection au coronavirus, et il n’y avait pas de foyers d’infection communautaire.

Il y a quelque chose d’insultant lorsqu’on constate que le fédéral aura tenté de camoufler son inaction en dévoilant son plan le 31 décembre, en fin de journée, par communiqué. Quelque chose d’incompréhensible quand on sait que le fédéral a cette information entre les mains depuis longtemps et que les provinces lui ont demandé à de multiples reprises de préparer un encadrement de ces vacanciers à leur retour. Quelque chose de choquant lorsqu’on apprend que nos impôts iront à rémunérer ces touristes à leur retour. Quelque chose d’inconcevable pour les travailleurs de la santé qui doivent accepter qu’en raison de la négligence, le nombre de foyers d’éclosion pourrait se multiplier au cours de la prochaine semaine.

Les intérêts des Québécois

On me dira qu’une pandémie n’est pas le bon moment pour faire de la politique. Peut-être, mais vous me permettrez au moins d’inscrire au procès-verbal de notre mémoire collective à quel point le fédéral, mis à part sa manie d’imprimer de l’argent comme si notre endettement public monstre était une peccadille, aura nui au Québec plus qu’il ne l’aura aidé au cours de ce moment crucial.

Il y a un prix à ne contrôler ni nos aéroports ni nos frontières. L’indépendance du Québec n’est pas une question théorique, c’est une question très concrète dans la vie des gens. L’absurdité que nous vivons avec nos aéroports, nous la vivons régulièrement dans des dossiers comme la santé, l’éducation, la langue, la culture, le développement économique, l’environnement.

Il y a un gouvernement de trop qui complique souvent les dossiers et se sert essentiellement de nos impôts pour justifier son existence et son ingérence dans nos propres décisions. Contrairement à certaines idées reçues, il est loin d’être un meilleur gestionnaire de nos affaires que le gouvernement du Québec. Non seulement il est loin d’être plus efficace, mais c’est bien pire : il ne gère pas en fonction des intérêts et de la volonté des Québécois.

Il serait temps qu’on en prenne bonne note.

Paul St-Pierre Plamondon Chef du Parti québécois