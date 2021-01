BONENFANT, Irène s.n.j.m.



À la Maison Jésus-Marie, le 23 décembre 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée Soeur Irène Bonenfant, en religion Soeur Alice-Germaine, née à St-Narcisse de Champlain. Elle était la fille de Alphonse Bonenfant et de Alice St-Arnaud.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil sa soeur Rolande (Claude Ayotte), ses frères Roland o.f.m., Réjean (Danielle Bourassa) et Yvon (Nancy Beaudoin), plusieurs neveux et nièces, arrière-neveux et arrière-nièces.Les religieuses tiennent à remercier tout le personnel de la Maison de la Congrégation pour leur soutien et leur présence réconfortante.Une eucharistie sera célébrée à sa mémoire en présence des cendres de Soeur Irène, à une date ultérieure, à la :86 RUE ST-CHARLES ESTLONGUEUIL, QC, J4H 1A9