CHAMPEVAL, Bruno



Paisiblement à son domicile, le 28 décembre 2020, à l'âge de 57 ans, est décédé M. Bruno Champeval, ingénieur, époux de Mme Diane Denault.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses deux filles Catherine et Sophie, ses parents Jean-Pierre et Rose-Marie, ses soeurs Marie-Alice et Marie-France, son oncle Serge et sa tante Michelle ainsi que sa belle-famille et plusieurs parents et amis.Il a été un leader tout au long de sa vie tant au travail où il s'est mérité plusieurs prix dont le prix du Président et dans le programme des cadets de la marine ainsi qu'à la ligue navale du Canada, division du Québec où il a été intronisé au sein du prestigieux Cercle des Bâtisseurs.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, le mardi 5 janvier 2021 de 14h à 17h et de 19h à 21h et le mercredi 6 janvier 2021 dès 11h30 à laLAURENT THÉRIAULT512 RUE DE L'ÉGLISE, VERDUN514-769-3867stationnement et rampe d'accès disponiblessuivi d'un service religieux à 13h30 en la paroisse Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, 4155 rue Wellington, Verdun.Selon ses volontés, Bruno aurait aimé que les dons soient dirigés pour le soutien des succursales de la Ligue navale du Canada, division du Québec , en envoyant un chèque à:Don In Memoriam Bruno ChampevalLigue navale - Division du QuébecA/S Jean-Claude PoirierC.P. 88309 Québec, Succ. Val-BélairQuébec, QC G3J 1Y9À compter de 13h15, le mercredi 6 janvier, vous pourrez assiter au service via la page YouTube de la paroisse Notre-Dame-de-la-Trinité:https://youtube.com/channel/UCXzZLy91QQ-oUh3GEqdL13A