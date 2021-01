CH : la meilleure défense de la section canadienne?

En conférence de presse, mardi, l’entraîneur-chef des Sénateurs d’Ottawa, D.J. Smith, a insisté sur le fait que sa jeune troupe allait apprendre en jouant contre les meilleurs joueurs du monde. Cela inclut le Canadien de Montréal, qui est la référence en défense au nord de la frontière selon ses dires.

«Il y a deux façons de voir la situation. Vous pouvez vouloir jouer contre des équipes semblables à vous pour voir où en est la progression des jeunes joueurs ou vous pouvez y aller avec le baptême du feu en se frottant aux meilleurs du monde», a mentionné Smith, avant d’énumérer les menaces possibles en cette saison 2020-2021.

«Auston Matthews, John Tavares et Mitch Marner un soir. Ensuite, [Elias] Pettersson, [J.T.] Miller, [Bo] Horvat et [Brock] Boeser le soir suivant. [Mark] Scheifele, [Blake] Wheeler et tous ces autres gars d’autres soirs. Et ensuite vous allez à Montréal, où ils ont probablement la meilleure défensive.»

Il est vrai que la brigade défensive du Tricolore peut paraître intimidante à première vue. Après tout, Shea Weber, Jeff Petry et Ben Chiarot sont tous de gros arrières. De plus, Joel Edmundson et son gabarit de 6 pi et 4 po et 215 lb s’est ajouté au groupe, ce qui ajoute beaucoup de poids à ce groupe déjà impressionnant.

«Il faudra trouver des façons de marquer, des façons de jouer, et c’est ce qui fera de nous une meilleure équipe, a ajouté de son côté Smith. Nous allons jouer dur et éventuellement, les jeunes feront leur place et verront ce que c’est, de jouer contre les meilleurs au monde.»