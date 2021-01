Confinement: «Si on prend des demi-mesures, ça peut traîner»

Des mesures plus sévères sont nécessaires pour freiner la propagation de la COVID-19, soutient l’épidémiologiste Nimâ Machouf.

«Si on prend des demi-mesures, on a vu comment ça peut traîner et toute cette souffrance peut s’allonger», affirme-t-elle en entrevue à LCN.

Elle donne d’ailleurs en exemple des pays comme la Nouvelle-Zélande et même la Chine qui «ont imposé des mesures drastiques qui ont duré peu de temps».

«Si on fait ça au lieu d’avoir des demi-mesures et de laisser traîner ça, eh bien, peut-être qu’on va pouvoir s’en sortir», soutient Mme Machouf.

Fermeture des écoles

Bien qu’elle admette que l’idéal serait de laisser les écoles ouvertes, l’épidémiologiste admet que le milieu scolaire est un facteur important de propagation de la COVID-19.

«C’est un lieu de rassemblement où il y a plusieurs personnes sans masque qui se fréquentent sur une longue période de temps», dit Nimâ Machouf.

Si le gouvernement souhaite laisser les écoles ouvertes, il devrait se préoccuper de la question de l’aération et de la transmission du virus par aérosols, croit-elle.

Le premier ministre, François Legault, doit annoncer en point de presse, mercredi à 17 h, une prolongation du confinement imposé pendant les Fêtes.