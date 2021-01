COVID-19 : arrêtez de juger ceux qui reviennent de voyage, dit Réjean Thomas

Critiquer et blâmer les voyageurs ne donnera rien selon le médecin Réjean Thomas, qui a été témoin des ravages causés par l'épidémie de sida dans années 1980 et 1990.

« C'est clair qu'il y a des gens qui sont idiots et c'est clair qui ne pensent qu'à eux, mais plus on les attaque, plus on leur donne de l'importance. On a vécu la même chose avec les complotistes : le sida n'existe pas et il n'est pas créé par un virus », a expliqué le fondateur de la clinique médicale l'Actuel au micro de Richard Martineau à QUB radio.

« Ce qu'on a appris avec la lutte au sida et au VIH, c'est qu'il fallait travailler avec les gens et que les comportements étaient plus difficiles à changer qu'on pensait », a ajouté l'expert.

