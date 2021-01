COVID-19: les visites dans les centres hospitaliers de l’Est de Montréal suspendues

Les autorités ont décidé de suspendre pour une durée indéterminée la majorité des visites à l’Hôpital Santa Cabrini, à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont et à l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal, mardi matin, dans l’est de la métropole.

Les seules personnes qui seront autorisées dans ces centres hospitaliers jusqu’à nouvel ordre sont les conjoints qui accompagnent une femme en salle d’accouchement ainsi qu’un seul parent dans les unités de soins en pédiatrie et en néonatalogie et lors des rendez-vous en consultations externes dans ces services, a indiqué par communiqué le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Est-de-l’Île-de-Montréal.

Les visites demeurent également permises pour les proches des personnes qui se trouvent en soins palliatifs et de fin de vie.

Cette mesure fait suite à l’augmentation du nombre de cas de COVID-19 et d’infections nosocomiales détectés dans l’Est de Montréal dans les derniers jours.