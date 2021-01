Perriard, Denise (née Thorimbert)



Née le 23 décembre 1930, canton de Fribourg, Suisse, décédée à Montréal de la COVID-19, le jour de ses 90 ans, le 23 décembre 2020, Mme Denise Thorimbert. Elle était la fille de feu Raymond Thorimbert et de feu Alice Thorimbert (née Maillard).Épouse de feu Robert Perriard, prédécédée par son fils Gilles, elle laisse dans le deuil ses enfants Real, Chantal (Nicolas Fayad) et Jeannette (Louis Savaria), ses petits-enfants Marie-Noëlle, Karine (Jérémie Desmarais), Jonathan (leur père Jules Léger) ainsi que Sheila (Marc Benoît) et ses arrière-petites-filles Julianne et Catherine (leur père Jean-François Truchon).Denise "Nini" prédécédée des familles de sa génération, laisse dans le deuil son frère Bernard (Claudia) ainsi que de nombreux neveux et nièces, leurs enfants et petits-enfants; ses amis en Suisse ainsi que de nombreux amis et connaissances au Québec.Denise a été respectée et appréciée de tous ceux qui l'ont connue, entre autres, pour son honnêteté exemplaire, sa jovialité et son bon coeur.Elle fut très impliquée dans la communauté suisse au Québec, principalement en tant que trésorière de la Société Suisse Romande pendant plus de 20 ans, de 1983 à 2006.Nous voulons remercier le CHSLD VIGI Marie-Claret, ses préposé(e)s, infirmières ainsi que la Dr Gauvin et la directrice Margarie Cadet pour les bons soins reçus et leur compassion envers Denise.Les funérailles se feront par un service commémoratif en privé le vendredi 8 janvier 2021. Des visites en présence de l'urne dès 14h30, suivi par un service religieux à 15h30 à la4275, BOUL. DES SOURCES, DOLLARD-DES-ORMEAUX, QC H9B 2A6Tél: 514-685-334 / Sans frais 1-800-657-5678 / www.rideaumemorial.comPour ceux et celles qui voudront visionner le service religieux à 15h30, la famille fournira un lien sur demande pour accéder à la diffusion en direct de l'événement.Vous pouvez faire un don à l'organisme de votre choix.