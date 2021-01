Justin Trudeau joue avec le feu

Tous ceux qui croient encore à l’élévation des esprits par la politique et à l’importance des valeurs collectives face à une catastrophe comme la pandémie actuelle sont priés de cesser d’ores et déjà la lecture de cette chronique.

En pleine crise, alors que les victimes de la COVID-19 augmentent, que les morts s’empilent et que les honnêtes citoyens résistent encore aux appels séditieux des illuminés, qui continuent de faire basculer les esprits fragiles dans une vision apocalyptique de notre planète sous contrôle de forces maléfiques, le premier ministre du Canada, les yeux fixés sur les sondages, se tâte.

En fait, Justin Trudeau ne tolère plus d’être à la tête d’un gouvernement minoritaire. Il vit sans doute cette situation comme une humiliation, car il ne se sent aucun attrait pour les seconds rôles. N’a-t-il pas préféré suivre les traces de son père plutôt que de poursuivre sa carrière de comédien ?

Il a goûté au vrai pouvoir et il ne peut en faire le deuil. D’autant plus qu’à l’usage, il semble allergique au fédéralisme canadien dans lequel les provinces possèdent des pouvoirs exclusifs dans certains domaines.

Prétentieux

Durant la pandémie actuelle, pour reprendre une expression du hockey, il est apparu souvent deux coups derrière la rondelle. Il a même laissé entendre que, sous sa gouverne, le drame des CHSLD aurait pu être évité. Facile à dire puisqu’on ne pourra jamais le démontrer.

Comment peut-on accepter qu’en cette période d’inquiétude, d’angoisse et de désorganisation sociale et économique, les électeurs soient plongés dans une campagne électorale qui est en soi une expérience difficile faite d’affrontements, de polémiques, de promesses de tout acabit et de démagogie ?

Alors que la population est déchirée par les enjeux de la pandémie, que les espoirs de s’en sortir sont sans cesse repoussés, qu’une menace pèse sur nos systèmes hospitaliers, comment pourra-t-on traverser des débats politiques qui, à l’évidence, nous insécuriseront davantage ?

Est-ce raisonnable et moralement acceptable de plonger les citoyens, usés par tant de désillusions sur les institutions politiques, les politiciens et les médias, dans des tourments de la sorte ?

Populisme

Tous les partis politiques en paient le prix. Dans quel monde vivent donc les politiciens d’aujourd’hui, qui ne peuvent ignorer les courants souterrains d’un populisme et des mouvements extrémistes, déstabilisateurs de nos démocraties chancelantes ?

Qui est prêt à se laisser enjôler par des visionnaires borgnes qui promettent monts et merveilles qui ne mènent le contexte actuel que dans des impasses ? Qui se laissera berner encore par les charmes des « voies ensoleillées » (Prise 2) de Justin le prophète ?

Mais si d’aventure l’élection est déclenchée en mars en dépit de la COVID-19, et que les Canadiens, ayant profité de la manne fédérale pandémique, portent Justin Trudeau au pouvoir, mais avec un gouvernement toujours minoritaire, nous nous retrouverons Gros-Jean comme devant. Et nombre de Canadiens seront toujours dans l’attente du vaccin.

Qu’a donc Justin Trudeau à offrir de si pressant au peuple pour risquer si gros en mettant la pandémie sous le boisseau ? Sommes-nous en état de vivre une élection pour les besoins narcissiques de Justin Trudeau avant tout ?