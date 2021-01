L’ancien entraîneur John Muckler n’est plus

L’ancien entraîneur de la Ligue nationale de hockey John Muckler est décédé, lundi.

L’homme qui a été à la barre des North Stars du Minnesota (1968-1969), des Oilers d’Edmonton (1989 à 1991), des Sabres de Buffalo (1991 à 1995) et des Rangers de New York (1997 à 2000) s’est éteint à l’âge de 86 ans.

Le natif de Midland, en Ontario, a remporté la coupe Stanley lorsqu’il dirigeait la formation albertaine en 1989-1990, soit sa première saison comme entraîneur-chef du club canadien. Il avait également soulevé le précieux trophée à quatre autres occasions avec les Oilers, alors qu’il faisait partie du personnel de l’entraîneur-chef Glen Sather.

«Au nom de l'organisation des Oilers d'Edmonton et des nombreux amis de John dans le hockey, je tiens à offrir mes sincères condoléances à Audrey et à toute la famille Muckler, a déclaré Wayne Gretzky dans un communiqué. Lorsque vous avez 22 très bons joueurs de hockey et que vous avez connu du succès, il est difficile d’imaginer que l’ajout d’un entraîneur adjoint était la dernière étape pour amener les Oilers d’Edmonton au sommet de la montagne, mais c’est exactement ce qui s’est passé lorsque John a rejoint l’équipe.»

«Il était dur, strict, mais surtout juste, a ajouté le célèbre numéro 99. Il a aidé à jeter les bases pour rendre notre équipe plus responsable les uns envers les autres, ce qui nous a permis de devenir des champions. Il était un homme de famille formidable et un grand ami. Il a personnellement amené ma carrière à un autre niveau.»