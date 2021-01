Le soir le plus coûteux de la SRC

Grâce à ses poches profondes, Radio-Canada a depuis longtemps cadenassé la télévision en sa faveur, la veille du jour de l’An.

Toutes les chaînes ont évacué le terrain. La télévision d’État a le champ libre pour la soirée de la Saint-Sylvestre, qui nous coûte un bras. Radio-Canada joint alors presque autant de spectateurs que le Québec compte d’habitants.

Les cotes d’écoute combinées des émissions En direct de l’univers, À l’année prochaine, Infoman et Bye Bye 2020 atteignent des sommets qui ne sont jamais dépassés. Comme la SRC se fait discrète sur ses budgets, c’est difficile d’estimer le coût de cette soirée.

Si l’on tient compte des crédits d’impôt consentis par nos deux gouvernements, des sommes allouées par le Fonds des médias du Canada et des droits de diffusion que verse Radio-Canada aux producteurs, les quatre émissions réunies doivent coûter en dollars à peu près la somme totale des cotes d’écoute, soit environ 7 millions.

VALENT-ELLES LEUR PRIX ?

Voilà une question à laquelle il n’est pas facile de répondre. À en juger par les réactions des critiques et du public, les émissions du 31 décembre 2020 ont rallié la plupart des téléspectateurs. Même le Bye Bye a fait moins jaser que d’habitude. Un bon signe, sans doute.

Commençons par les deux « parents pauvres » de la soirée : À l’année prochaine, une émission importée de la radio, et Infoman. Rien à redire sur la première. Égal à lui-même, Philippe Laguë, droit sur ses genoux bioniques et les baguettes en l’air, a mené son équipe tambour battant. À l’année prochaine s’est bien défendue devant les caméras avec, en arrière-plan, une mosaïque d’écrans où apparaissaient les aficionados de l’émission.

Sans beaucoup plus de moyens que son imagination sans limites et une équipe de collaborateurs qu’il a l’intelligence de conserver d’année en année, Jean-René Dufort a fait de 2020 une revue intelligente, parsemée de trouvailles drôles ou sympathiques. Sa meilleure : Tyra Banks qui a enseigné à « smizer » au premier ministre Justin Trudeau. « Smizer », pour ceux qui n’ont pas vu l’émission, c’est rire avec les yeux. La pratique est fort utile maintenant qu’on vit masqué.

JE SUIS RÉCONCILIÉ

J’ai déjà écrit qu’En direct de l’univers avait fait son temps. Que son animatrice, groupie au cube, était trop sirupeuse, que son émission dégoulinait de bonnes intentions et que j’en avais assez de la voir exhiber ses souliers neufs à la caméra. Je me suis réconcilié avec l’émission, en bonne partie à cause de la spéciale du jour de l’An.

J’ai rarement vu une spéciale aussi enlevante que celle de jeudi soir dernier. À partir de Ron Fournier qui subtilise en hélicoptère le « I » de l’enseigne mythique de la farine Five Roses pour composer le « 1 » de 2021, l’émission de 65 minutes s’est déroulée à la vitesse de l’éclair.

La première partie, un pot-pourri de chansons pop et d’airs du terroir rappelant une certaine actualité, devrait faire partie de l’anthologie des moments inoubliables de nos variétés. C’était une merveille que cette portion de 15 minutes sans interruption, follement endiablée, réglée au quart de tour et capable de faire oublier tous les malheurs d’une année maudite.

Puis, ce fut le Bye Bye. Ni mauvais ni spectaculaire. Une heure assez agréable qui n’a pas pu me faire oublier En direct de l’univers. Cette spéciale du jour de l’An valait à elle seule tous les dollars dépensés par Radio-Canada ce soir-là.