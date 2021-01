Les Canucks ont une recette similaire à celle du Canadien

Comme c’est le cas chez le Canadien de Montréal avec Carey Price et Jake Allen, les Canucks de Vancouver croient pouvoir compter sur un solide tandem de gardiens pour affronter la prochaine saison de la Ligue nationale.

Ayant acquis le vétéran Braden Holtby pour combler le départ de Jacob Markstrom, l’organisation de la Colombie-Britannique croit avoir fait une bonne affaire. Avec la présence de Thatcher Demko qui a constitué une belle surprise en séries éliminatoires 2020, les Canucks croient être suffisamment équipés devant le filet pour composer avec un calendrier exigeant. D’ailleurs, seulement au mois de janvier, ils se soumettront à trois séquences de deux matchs en autant de soirs.

L’entraîneur-chef Travis Green a aussi pleinement confiance en ses deux hommes masqués.

«Nous avons vraiment deux bons gardiens, a-t-il dit au quotidien "The Province". Vous regardez ce que Demer a réalisé en séries et sa progression des dernières années. On s’attendait à le voir devenir un partant régulier et il cogne à la porte depuis un bout de temps. On s’est assuré qu’il dispute assez de parties dans les ligues mineures.»

«Et il est impossible d’en dire suffisamment sur ce que Holtby a accompli dans ce circuit. Compter sur deux gars comme ça est excitant. Je ne vais pas m’asseoir maintenant en disant que je sais combien de matchs ils joueront chacun ou quelque chose du genre. Voyons où ils en sont sur la patinoire. Holtby a encore de l’essence dans le réservoir et nous sommes dans une bonne situation.»

La chimie s’installe

Les deux gardiens ont pu faire connaissance et la communication semble bonne. Il s’agit d’une bonne nouvelle pour une équipe qui aura fort à faire au sein d’une section comprenant des attaquants redoutables comme Auston Matthews et Connor McDavid.

«Je vais simplement jouer le mieux possible. Holtby et moi-même avons bien fait sur la glace. Nous avons été dans la salle de musculation et avons discuté aussi sur la patinoire afin de se connaître davantage. Ce fut formidable. Ç’a très bien cliqué, a expliqué Demko, impressionné par son nouveau coéquipier. Il reste les deux pieds sur terre et travaille très fort. Il est facile de lui parler et de partager des pensées à propos de ce que nous peaufinons avec [Ian] Clark [instructeur des gardiens]. Il est dans la ligue depuis longtemps et s’est rendu au sommet. J’ai beaucoup de respect pour lui.»