«On est en train de rentrer dans le mur», dit un médecin

La situation est plus que critique dans plusieurs hôpitaux du Québec. Un médecin travaillant sur la Rive-Sud de Montréal lance un cri du cœur.

«On est en train de rentrer dans le mur», lance le Dr Antoine Delage, pneumologue intensiviste à l’Hôpital Charles-Le Moyne à Longueuil.

Il dit que, dans les départements de soins intensifs des établissements du grand Montréal, tout est saturé.

«On roule chez nous à pratiquement 200% depuis le début du temps de Fêtes avec des pénuries de personnel et du personnel qui est étiré au maximum», ajoute le Dr Delage.

Ce qui inquiète le spécialiste, c’est qu’on ne sait pas quand la province va atteindre le nombre maximal de cas.

«Ça augmente de façon constante, on n’a pas encore atteint le pic et on craint une aggravation de la situation dans les deux, trois prochaines semaines», dit-il.

La crise actuelle est bien différente de celle du printemps, où les cas de transmission venaient des hôpitaux ou des milieux de vie. Maintenant, les causes sont infinies. «On a perdu le contrôle de l’épidémie, carrément», lâche le médecin.

Selon lui, il est temps pour le gouvernement de serrer la vis puisque les mesures en place sont insuffisantes. «On ne peut pas continuer comme ça, le risque de mortalité va augmenter», prévient le Dr Delage.