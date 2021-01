Près de la moitié des Canadiens ont rendu visite à des proches pendant les Fêtes

Près de la moitié des Canadiens, dont 46 % des Québécois, ont rendu visite à leurs proches pendant le temps des Fêtes, a indiqué mardi un nouveau sondage de la firme Léger.

Si la plupart des gouvernements provinciaux avaient imposé des limites de déplacement pendant cette période, près de 34 % des Canadiens interrogés ont reconnu avoir visité au moins une fois leur famille, tandis que 12 % ont affirmé l’avoir fait occasionnellement et 2 % plus de trois fois.

Écoutez l'analyse de Caroline St-Hilaire avec Benoit Dutrizac sur QUB Radio:

Les relations avec la famille et les proches étaient d’ailleurs au cœur de ce sondage Léger, alors qu’environ 40 % des Canadiens ont affirmé que la pandémie leur a permis de passer plus de temps de qualité et que 62 % d’entre eux ont déclaré avoir hâte de revoir leurs amis et leur famille.

Par ailleurs, le sondage a révélé que le taux de satisfaction de la population envers le gouvernement fédéral est à son plus bas depuis le début de la pandémie, alors que seulement 62 % des Canadiens et 56 % des Québécois sont en accord avec les mesures prises par Ottawa.

Alors que la campagne de vaccination a commencé depuis quelques semaines au pays, 71 % des Canadiens interrogés ont l’intention de se faire vacciner, une progression de 5 % par rapport au dernier sondage du 14 décembre.

Au Québec, 70 % des individus sondés sont en faveur du vaccin, et 42 % d’entre eux ont fait savoir qu’ils souhaitaient recevoir le vaccin dès que possible.

Mais les Québécois ne se sentent pas pour autant sortis de la crise.

Environ 67 % des sondés s’attendent à ce que les mesures sanitaires restent en place même lorsque le vaccin sera plus largement distribué et 35 % pensent que le pire de la pandémie est encore à venir.

Le sondage de la firme Léger a été réalisé sur le web auprès de 1506 Canadiens majeurs, dont 402 Québécois, entre le 30 décembre 2020 et le 3 janvier 2021.