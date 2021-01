Quoi regarder à la télé mercredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mercredi 6 janvier:

«Le grand requin-marteau»

Impressionnant et mystérieux, le grand requin-marteau est un poisson qui ne passe pas inaperçu. Dans ce documentaire, on suit le biologiste sensoriel Craig O’Connell qui s’attarde aux diverses vérités de ce célèbre prédateur des océans et des mers.

Mercredi, 18 h, ICI Explora.

«Sherlock Holmes: le jeu des ombres»

Aucun cas n’est trop complexe pour le duo formé de Sherlock Holmes (Robert Downey Jr.) et du docteur Watson (Jude Law). Au cours de cette aventure cinématographique, les deux amis ont une mission de la plus haute importance: stopper le professeur Moriarty dans ses élans machiavéliques en Europe.

Mercredi, 19 h, V.

«Citoyen 2.0»

Le temps de cette nouvelle émission, la comédienne Laurence Latreille présente des gens qui transforment le monde à leur façon. Elle braque les projecteurs sur des Canadiens de partout au pays dont l’entraide, l’éducation et la consommation ont changé, comme cette mère de Vancouver au mode de vie zéro déchet.

Mercredi, 20 h, Unis TV.

«Explorations de l’extrême»

Le naturaliste Steve Backshall est assoiffé d’aventures extrêmes. C’est pourquoi il parcourt le monde à la recherche de sensations inédites. Mais le Britannique s’est maintes fois demandé s’il valait encore la peine de se donner à fond dans de telles aventures. Car oui, certains moments l’ont ébranlé...

Mercredi, 21 h, Évasion.

«Je4n-Michel»

Quatrième et dernier spectacle solo de Jean-Michel Anctil. Dans ce chant du cygne, l’humoriste se penche sur tous les moments parfaits qui définissent et agrémentent notre existence. Il s’attarde aussi sur le désir de perfection qui rime souvent avec l’apparition du ridicule. Première de deux parties.

Mercredi, 21 h, TVA.

«Les mecs»

Pas toujours facile, la vie des hommes cinquantenaires. Parlez-en à Christian Bégin, Alexis Martin, Normand Daneau et Yanic Truesdale, dont les personnages sont hantés par plusieurs remises en question et pour qui les relations amoureuses sont tout sauf faciles. Début de la série écrite par Jacques Davidts.

Mercredi, 21 h 30, ICI Radio-Canada Télé.

«Le dîner de cons»

Incontournable du répertoire comique français, ce film jouissif voit Thierry Lhermitte inviter Jacques Villeret afin de partager un repas avec un imbécile. Ravi d’avoir convaincu un idiot de première classe à se joindre à lui et ses amis, le premier doit vivre avec les conséquences des catastrophes déclenchées par le second.

Mercredi, 22 h, Télé-Québec.