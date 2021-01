Stratégie risquée de Trump?

Sitôt le titre rédigé, je le regrettais... presque. Le passage de Donald Trump en Géorgie, lundi, peut-il sérieusement être considéré comme le fruit d’une planification stratégique ou ne s’agissait-il que d’une autre étape dans cette interminable tournée d’adieu?

Entre jérémiades et désinformation, le président sortant a-t-il servi la cause des deux candidats républicains qui espèrent s’emparer des derniers sièges du Sénat? En ne braquant une fois de plus les projecteurs que sur sa personne, Donald Trump détourne l’attention. Si on peut penser qu’il galvanise ses partisans, on peut aussi déplorer qu’il n’aborde pas les vrais enjeux.

Les républicains Kelly Loeffler et David Perdue ont été entraînés bien malgré eux en terrain miné, en raison des propos et du comportement du président. Alors qu’ils approchaient du fil d’arrivée, ils ont dû répondre à des questions sur les allégations de fraude du président et contourner le sujet des pressions exercées sur le secrétaire d’État de la Géorgie pour qu’il «trouve» plus de 11 000 votes de manière à renverser les résultats de la présidentielle 2020.

Les républicains du «Peach State» sont bien conscients que le taux de participation, pour ce type d’élection, est historique, tout comme ils savent que les représentants de la communauté noire et les jeunes ont voté tôt et en grand nombre. Selon les données les plus récentes, ils tirent déjà de l’arrière, même si le vote en présence qui se déroule aujourd’hui peut leur permettre de combler l’écart.

Si Perdue et Loeffler souhaitaient favoriser la participation des électeurs républicains, ils auraient probablement préféré ne pas leur rappeler les théories du complot présidentielles qui avancent que le déroulement est frauduleux.

Il y a fort à parier que les deux candidats voulaient marteler l’importance de l’enjeu: la balance du pouvoir. S’ils devaient s’incliner tous les deux, la présidence et la majorité des deux chambres du Congrès seraient sous contrôle démocrate!

On peut également penser qu’ils miseraient sur des attaques dirigées contre le programme démocrate et les individus. Il est toujours avisé et efficace de brandir les épouvantails du socialisme et du communisme pour discréditer des candidats démocrates dans un État de cette région. On a d’ailleurs pu le constater en analysant le vote des hispanophones en Floride.

Si le Parti républicain devait perdre les deux courses en Géorgie ce soir (ou dans les prochains jours, au rythme où on compte les votes cette année), la responsabilité de l’échec incomberait au moins autant à Trump qu’aux deux candidats et à leurs organisations.

Déjà, le président sortant s’était permis un joyeux pied de nez au meneur républicain du Sénat Mitch McConnell en le laissant gérer des patates chaudes liées au budget ainsi qu’en animant la fronde de quelques sénateurs qui s’opposeront demain à la confirmation de la victoire de Joe Biden. Son ego surdimensionné, son incapacité à reconnaître sa défaite et sa propension à pleurnicher constamment sur les réseaux sociaux pourraient bien nuire aux chances de sa formation politique de préserver la majorité à la Chambre haute.

Les plus récents sondages relayés par le site FiveThirtyEight pointent en direction de minces avances pour les deux candidats démocrates. Rien pour confirmer une tendance gagnante, mais assez pour inquiéter les républicains qui siégeront encore à Washington après le départ de Donald Trump.