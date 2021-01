Une vie gâchée pour un homme

Mon chum m’a quittée pendant les fêtes de 2019, et la fichue pandémie n’a pas aidé à mon rétablissement, car je l’ai passée seule sans soutien, si ce n’est celui de deux chums de fille qui me remontaient le moral, mais qui là m’ont fait savoir qu’elles en avaient assez de me voir pleurer pour un gars qui ne le mérite pas.

Cette histoire a commencé en 2018 quand j’ai fait sa connaissance. Il était alors en couple, mais il ne me l’avait pas dit quand on a commencé à se voir. Ce n’est qu’après quelques mois de fréquentations, quand j’ai insisté pour savoir pourquoi on ne pouvait jamais aller chez lui, que le chat est sorti du sac.

Il vivait avec une fille dépressive, mais il ne savait pas comment lui annoncer la nouvelle. À force de le harceler, après quelques autres mois d’hésitation, il a fini par rompre et venir vivre avec moi en mars 2019. Mais deux jours avant le réveillon du Nouvel An, je suis rentrée chez moi pour me rendre compte que ni ses chaussures ni ses bottes n’étaient dans l’entrée.

Je me suis précipitée dans son placard pour constater qu’il était vide. Il m’avait laissé une note sur la table de cuisine qui disait qu’il prenait un break de notre couple pour clarifier sa pensée et de ne pas l’appeler, qu’il me donnerait des nouvelles après le premier janvier.

Il n’a effectivement répondu à aucun de mes appels par la suite. Les dix jours de silence de sa part je les ai vécus comme un véritable passage en enfer. Puis le 7 janvier quand il m’a appelée, j’ai recommencé à respirer. Mais pas pour longtemps, puisqu’il m’annonçait qu’il n’allait plus jamais revenir.

J’étais dévastée. À part quelques accrocs pendant ces quelques mois vécus ensemble, il me semblait que tout s’était bien passé. Mais le coup de massue est arrivé quand j’ai appris par une de mes chums de fille, qu’il était retourné vivre avec l’autre. Il n’avait même pas eu le courage de me l’avouer.

Un peu plus d’un an après les faits, vous allez me dire que je devrais me faire une raison, mais j’en suis incapable. Aidez-moi à me défaire du souvenir de ce monstrueux personnage.

Une fille triste

Pourquoi continuez-vous à entretenir son image en vous alors qu’il a été aussi affreux ? Vous êtes responsable de cet état de fait, donc responsable de votre malheur. N’allez pas croire que je l’absous, au contraire. Mais vous portez seule la responsabilité de maintenir ce mufle vivant dans votre cœur. N’est-ce pas suffisant pour entreprendre le chemin pour vous en libérer et passer à autre chose ?