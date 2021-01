VAILLANCOURT (née Bastien) Geneviève

VAILLANCOURT (née Bastien)

Le 29 décembre 2020, à l'âge de 81 ans, est décédée Geneviève Bastien, épouse de feu Robert Vaillancourt.Elle laisse dans le deuil ses filles Julie (Pierre) et Annie, sa petite-fille Stéphanie, ses petites-filles par alliance Gabrielle (Daniel), Caroline (Louis-Philippe), ses arrière-petits-enfants par alliance Liam et Rafaëlle, son frère Gustave, ses beaux-frères et sa belle-soeur, neveux et nièces ainsi que parents et amis.La cérémonie intime se déroulera le samedi 6 février à 14h et nous invitons parents et amis à se joindre sur le web diffusion au :7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2www.dignitequebec.comAu lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'Hôpital Charles LeMoyne serait apprécié.