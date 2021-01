LEMYRE (née Talbot), Paulette



À St-Hyacinthe, le 23 décembre, à l'âge de 83 ans est décédée Paulette Talbot, épouse de André Lemyre.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Manon Pigeon) et Louise (Alain Bouchard), ses petits-enfants Erik (Marianne) et Martin, son frère Roland et ses soeurs Pierrette, Jeannine, Hélène, Marie-Claire et Françoise, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Les funérailles auront lieu pour les intimes, le mardi 12 janvier 2021, dès 17h à:6500, BOUL. COUSINEAUST-HUBERT, QUÉBEC J3Y 8Z4TEL: (450) 463-1900Vous pouvez visionner la cérémonie en direct et en rediffusion sur le site: