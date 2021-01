RODIER CHABOT, Jeanne D'Arc

Au CISSSME Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe, le 26 décembre 2020, est décédée Madame Jeanne D'Arc Rodier à l'âge de 98 ans. Elle était l'épouse de feu Oris Chabot.La défunte laisse dans le deuil un beau-frère et une belle-soeur, ses neveux et nièces, autres parents et amis.Compte tenu des directives du Ministère de la Santé, les funérailles seront tenues ultérieurement.Tél. 450-774-6417 Téléc. 450-773-7778www.ubaldlalime.com