DROLET, Jean

À Montréal, le 25 décembre 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Jean Drolet, époux de Mme Éliane Martin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : feu Daniel (feu Lucie et Josée), André (Manon) et Sylvain (feu Chantal et Sylvie), ses petits-enfants : Jonathan, Sébastien, Vanessa, Maxime, Simon, Tommy, Francis, David et Samuel, son arrière-petit-fils : Félix, ainsi que d'autres parents, neveux et nièces et amis.En raison des circonstances actuelles, les funérailles de M. Drolet seront célébrées en privé.La direction a été confiée à la :