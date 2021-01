SLEVAN, Pierre



De St-Janvier, le 25 décembre 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé Pierre Slevan.Il laisse dans le deuil ses enfants Linda, Christine, ses petits-enfants Kenzie, Viviane et Maximillian, son amie de coeur Lisette, sa belle-fille Isabelle, ses soeurs Cécile, Nicole, Raymonde, Emma, neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 16 janvier prochain de 14h à 17h au :www.salonsfunérairesguay.comUn dernier hommage sera tenu le jour même au salon dès 16h30.Des dons envers la Fondation Crohn et Colite ou à la Société canadienne du cancer en la mémoire de Pierre seraient appréciés.