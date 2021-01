OUIMET, Daniel



Le 28 décembre 2020, à l'âge de 64 ans, est décédé M. Daniel Ouimet.Il laisse dans le deuil son épouse Sylvie Guimond, son fils Mathieu, sa bru Sylvie, son petit-fils William, sa fille Andrée, ses soeurs Guylaine et Martine, ses oncles, tantes, cousins, cousines, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, amis et voisins.