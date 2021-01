DUMOULIN, Jean-Marc



À Longueuil, le 14 décembre 2020, à l'âge de 79 ans est décédé Jean-Marc Dumoulin (comptable), époux de Carmen Pezzella.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Jacques (Sylvie), Sylvain (Karina) et Manon (Steve), ses petits-enfants : Cynthia, Christopher, Stéphanie, Isabella, Xavier, Samuel et Nicolas, ses soeurs Thérèse, Madeleine et Denise, ses frères (feu) Paul et (feu) Émile, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.En raison de la pandémie actuelle et de ses restrictions, une cérémonie commémorative lui sera rendue à une date ultérieure, sur invitation.Pour tous dons, la famille apprécierait que ceux-ci soient acheminés et remis à la Fondation de l'Hôpital Pierre Boucher en raison des excellents soins reçus à cet établissement pour Monsieur Dumoulin.La direction funéraire a été confiée à:505 BOUL. CURÉ POIRIER O., LONGUEUIL www.dignitequebec.com