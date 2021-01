RABEAU, Réal



À Laval, le mardi 29 décembre 2020 est décédé, à l'âge de 83 ans, M. Réal Rabeau, époux de Francine Guindon.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Guy (Linda Bourdages), José et Nathalie (Mario Lamarche), ses six petits-enfants : Caroline, Daniel (Valérie Lemieux), Simon (Tania Richer), Stéphanie (Matthew Aquino), Sarah et Yasmine, ses arrière-petits-enfants Samuel et Milan, ses soeurs Pierrette et Gaëtane, son frère André (Ghislaine Courcelles), sa belle-mère Claudette Rettinger, ses beaux-frères Denis Guindon (Guylaine Duplessis), Jean-François Guindon (Nathalie Lacourse) et Martin Guindon (Marie-Claude Labranche), ainsi que ses neveux et nièces, son grand ami Roger Rivest, plusieurs parents et amis.Tout en respectant les consignes de distanciation en vigueur, la famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le dimanche 10 janvier 2021 de 15h à 18h. Des funérailles intimes réunissant la famille suivront à 18h.La famille tient à remercier toute l'équipe des soins palliatifs de l'hôpital Sacré-Coeur de Montréal spécialement Dr Marie-Josée Caron, ainsi que les infirmières du CISSS de Laval, pour leur dévouement et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, des dons en sa mémoire à la Fondation de l'hôpital du Sacré-Coeur de Montréal seraient appréciés.