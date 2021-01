GAGNON, André



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de notre petit frère, André Gagnon, fils de feu Madeleine Leblanc et de feu Jean-Paul Gagnon.Né le 16 août 1951, André nous a quittés paisiblement le jour de Noël 2020 après une chirurgie du fémur qui s'était pourtant bien passée.Au sortir de la salle de réveil, pendant le trajet du retour à sa chambre, le coeur d'André s'est arrêté de battre.Il manquera à ses soeurs : Lise, Monique (feu Richard), Lucie (Réjean), son neveu Philippe (Sophie), ses nièces, France (Alain), Julie (Robert) et ses petits-neveux et petites-nièces : Thomas, Mégane, Tessa, Emma, Lawrence, Justin et Jack.Il laisse ses amis animaux qu'il adorait tant : Rosie, Bob, sa chatte Loulou ainsi que les chats, Bouboule et Tesso.En raison de la pandémie, les rites funéraires seront célébrés en privé.STÉPHANE GENDRONBEAUHARNOIS450-225-2200